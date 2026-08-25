Loreto: interviene centro de actividades del narcotráfico vinculado al Comando Vermelho

Luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, ejecutaron un operativo contra el narcotráfico en el caserío Bellavista de Cayarú, en la región Loreto.

Trascendió que el sector sería un centro de actividades vinculadas al narcotráfico debido a su ubicación en la triple frontera, por ello la supuesta presencia de bandas criminales internacionales relacionadas con el Comando Vermelho de Brasil.

CRIMEN ORGANIZADO

Durante la intervención se detuvo a un colombiano y se decomisó armamento de largo alcance, municiones y chalecos antibalas. Asimismo, se destruyeron insumos químicos utilizados para actividades vinculadas a la producción de drogas.

De acuerdo con el sector Defensa, las operaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la vigilancia y el control en la zona fronteriza, así como enfrentar las actividades del crimen organizado y proteger a las comunidades amazónicas.