¡Prevención ante El Niño! Sheput anuncia limpieza de drenes y acciones en zonas vulnerables de Piura

Las intervenciones incluyen la limpieza y descolmatación de drenes y cauces en zonas vulnerables, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Con la finalidad de enfocarse en las acciones preventivas del programa del programa Llamkasun Perú ante las lluvias previstas para el periodo 2026-2027 y el posible impacto del Fenómeno El Niño, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, desarrollará este martes una agenda de trabajo en Piura.

Durante su visita, el titular del sector supervisará intervenciones destinadas a reducir riesgos en zonas vulnerables, como la limpieza y descolmatación de drenes, cauces y otras infraestructuras en beneficio de las comunidades. “Piura no puede esperar a que lleguen las lluvias para actuar. Llamkasun Perú es la herramienta del sector para convertir las necesidades de prevención en intervenciones viables y oportunidades de empleo temporal para las familias más vulnerables”, indicó.

SE EVALUARÁ TRABAJOS PREVENTIVOS

En lo que va del 2026, Llamkasun Perú promueve 1,767 empleos temporales en Piura, mediante el financiamiento de cinco proyectos de inversión y 28 Actividades de Intervención Inmediata. Sheput destacó que estas acciones permitirán atender necesidades de prevención y, al mismo tiempo, generar ingresos para familias vulnerables.

Como parte de su agenda, el ministro visitará los drenes Japón-Turquía y Maldonado, ubicados en el distrito de Veintiséis de Octubre. En estos sectores se evaluará una propuesta para ejecutar trabajos preventivos frente a las lluvias previstas, donde Piura debe anticiparse a la temporada de precipitaciones.

SUPERVICIÓN DE OBRAS Y REUNIONES

Por otro lado, Sheput también viajará al centro poblado Túnel Seis, en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, donde supervisará el mejoramiento de un coliseo deportivo. La obra representa una inversión de S/ 776,326 y permitirá generar 69 empleos temporales.

Por la tarde, se reunirá con 47 autoridades locales de Piura para recoger sus necesidades ante el Fenómeno El Niño y brindar asistencia técnica para que sus propuestas puedan ser evaluadas y eventualmente financiadas por Llamkasun Perú.