Deslizamiento de lodo y piedras vuelve a bloquear la carretera Panamericana Sur en Arequipa

Esta mañana se registraron dos deslizamientos de lodo y piedras en la Panamericana Sur, sector del túnel La Planchada, provincia de Camaná, región Arequipa, provocando el cierre de ambos carriles y dejando vehículos varados.

Inmediatamente, personal y maquinaria de Provías iniciaron los trabajos de limpieza del tramo afectado, a la altura del kilómetro 770. Pasajeros de buses, sin medir el peligro, rodean el cerro para hacer trasbordo y llegar a su destino.

NUEVO ALUD

La circulación en este tramo, Atico y Ocoña, recién se había habilitado de manera restringida el último sábado, un solo carril, luego del huaico que la semana pasada que interrumpió durante seis días el tránsito en esta vía.

Tras este nuevo alud, Provías prevé concluir los trabajos de recuperación de la vía, un solo carril, este miércoles, siempre que no ocurran nuevos deslizamientos que compliquen las labores y no se limpie por completo la carretera.