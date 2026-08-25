Papa León XIV: “cuadrilla de aeronaves” brindará seguridad al pontífice durante visita al Cusco

En entrevista con RPP, el alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, señaló que una escuadra de aeronaves reforzará la seguridad del papa León XIV durante su visita a la Ciudad Imperial. Aseguró que el ministro del Interior, César Astudillo, ya aceptó proporcionar los aviones.

“Le hemos pedido que, para la llegada del papa, se refuerce la seguridad. Y no solamente ello, le hemos pedido que esté también la Policía Aérea, que tengamos helicópteros y aviones (…) Me ha dicho: ‘Señor alcalde, no habrá un helicóptero y un avión, sino una cuadrilla’”, señaló.

MISA MULTITUDINARIA

Asimismo, el burgomaestre dijo que esta semana llegará a Cusco una nueva comitiva de la Santa Sede para definir los lugares que visitará el sumo pontífice. Entre los escenarios que se analizan está la explanada de Sacsayhuamán, para una misa multitudinaria.

También están la Plaza de Armas y el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aunque se ha confirmado la visita del papa a Perú entre el 11 y 16 de noviembre próximo, aún se desconoce su itinerario oficial o los días específicos de su llegada a la Ciudad Imperial.