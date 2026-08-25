ODPE Lima Oeste 3 publica lista definitiva de miembros de mesa

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3 publicó hoy la lista definitiva de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que tendrán la responsabilidad de conducir las mesas de sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

Esta publicación definitiva de la relación de miembros de mesa, permitirá que los ciudadanos puedan presentar sus solicitudes de excusa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El plazo será de cinco (5) días hábiles, es decir, del 21 al 27 de agosto.

El jefe de la ODPE, Jaime Francisco Rivas Pérez, indicó que, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo en los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República, pertenecer en actividad a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otros supuestos contemplados en el artículo 57 de la LOE.

De acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, el trámite de excusa como la justificación a la inasistencia al cargo de miembro de mesa tiene un costo de S/ 15.80. El pago puede realizarse en la sede central de la ONPE, en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

La solicitud puede presentarse de manera virtual, mediante la mesa de partes virtual de la ONPE (https://mesadepartesvirtual.onpe.gob.pe/#/), o de forma presencial en la sede de la ODPE Lima Oeste 3 ubicada en Jirón Jerónimo de Aliaga Norte n.° 136, Urbanización Valle Hermoso I Etapa, Santiago de Surco, de lunes a viernes en el horario de 08:30 am a 4:30 pm

Cabe precisar que, el pasado 24 de julio, en esta jurisdicción electoral fueron sorteados más de 10 mil miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes el día de las elecciones se encargarán de la instalación de las mesas de votación, la recepción de los votos durante la jornada electoral y el conteo correspondiente, así como de la elaboración de las actas electorales durante la etapa de escrutinio.

Para estos comicios, la ONPE instalará en el distrito de Santiago de Surco un total de 1,179 mesas de sufragio en 66 locales de votación, donde están llamados a sufragar aproximadamente 353 mil electores hábiles.