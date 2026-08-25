JNE establece fechas para debates de candidatos en las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el calendario de debates que se desarrollarán durante el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según informó su presidente, Roberto Burneo, los primeros encuentros a nivel nacional se realizarán desde el domingo 13 de septiembre.

En el caso de Lima Metropolitana, los debates están programados para los días 21 y 22 de septiembre, como parte de las actividades previas a los comicios.

El organismo electoral señaló que estas jornadas permitirán conocer las propuestas y posiciones de los candidatos que participarán en la próxima contienda electoral.