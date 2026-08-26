Trujillo: dejan explosivos en la puerta de colegio y suspenden clases por seguridad

La Policía encontró dos cartuchos amarrados con alambre de seguridad dentro de una bolsa negra, además de una hoja con un número telefónico cuyo código corresponde a Colombia.

Luego de que sujetos dejaran explosivos junto a una carta explosiva en la puerta de I.E. Virgen del Carmen, ubicada en el Barrio 5 de Alto Trujillo La Gerencia Regional de Educación de La Libertad suspendió las clases presenciales.

El hecho fue reportado a la Policía Nacional, quienes acudieron al colegio para retirar el material peligroso. Sin embargo, horas después, los delincuentes regresaron y dispararon hasta seis veces contra la puerta principal de la institución educativa.

Según informó Rufino Rodríguez, gerente regional de Educación, el material fue encontrado por personal de limpieza dentro de una bolsa negra. En su interior había dos cartuchos amarrados con alambre de seguridad y una hoja con un número telefónico que tenía el código internacional +57, correspondiente a Colombia.

FUE ATACADO TRAS RECIBIR CARTA EXTORSIVA

La autoridad educativa señaló que la institución habría sido escogida como objetivo debido a las obras de remodelación que están previstas en el plantel. Estos trabajos representarían una inversión superior a S/40 millones, situación que es materia de investigación.

Tras el hallazgo de los explosivos y el posterior ataque a la fachada, las autoridades determinaron suspender temporalmente las clases presenciales para proteger a los estudiantes y al personal educativo.

PNP IVESTIGA AMENAZA

La División de Investigación Criminal (Divincri) de la PNP conformó un equipo especializado de la unidad de extorsiones para investigar el caso y determinar quiénes estarían detrás de las amenazas contra el colegio que estarían vinculadas con las obras de construcción realizadas.