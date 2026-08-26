Junín impulsa su patrimonio con el “Pasaporte Cultural” y busca atraer más visitantes

La iniciativa ya habría generado un incremento de hasta 10 % en las visitas a algunos espacios culturales y ahora busca ampliar su alcance dentro y fuera del país.

Recorrer las nueve provincias de Junín, visitar espacios históricos y culturales y reunir nueve sellos permitirá obtener el reconocimiento de “Ciudadano Cultural”. Esta es la propuesta del “Pasaporte Cultural”, iniciativa impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Junín para acercar a la población al patrimonio de la región de una manera interactiva.

El director de la DDC Junín, Javier Rojas León, señaló que la iniciativa ya ha generado un incremento de hasta 10 % en las visitas a algunos espacios culturales. Cada destino participante entrega un sello diferente, incentivando a los visitantes a completar el recorrido por las distintas provincias.

DESTINOS CULTURALES

Entre los lugares incluidos figuran la Catedral de Tarma, la Casa Museo de Flor Pucarina y el museo de sitio de Wariwillka, en Huancayo. También forman parte de la ruta diversas bibliotecas y otros museos de la región.

Las personas que logren reunir nueve sellos recibirán el reconocimiento de “Ciudadanos o Ciudadanas Culturales”. Además, los primeros 100 participantes que completen el recorrido podrán acceder a premios relacionados con la producción cultural de las provincias.

PASAPORTE INCLUYE CÓDIGOS QR

El pasaporte también cuenta con códigos QR que se actualizan diariamente para brindar información sobre los espacios culturales incluidos en la ruta. A la iniciativa se incorporaron establecimientos como el restaurante Huancahuasi, en El Tambo, y el Castillo Tampuyachayhuasi, en Huachac.

La propuesta busca ampliar su alcance y será presentada en la Feria Internacional de Cajamarca, además de la Biblioteca Nacional y la Casa de la Literatura Peruana, en Lima. Asimismo, el proyecto ya ha llegado a países como Brasil y los Países Bajos mediante juninenses que residen en el extranjero.