¿Habrá fin de semana largo por Santa Rosa de Lima? Esto dice el calendario oficial

A pocos días del feriado de Santa Rosa de Lima 2026, crecen las dudas sobre un posible fin de semana largo en Perú. Sin embargo, el calendario oficial del Estado establece que el viernes 28 y sábado 29 de agosto no son días no laborables de alcance nacional. El único feriado nacional será el domingo 30 de agosto, por lo que la jornada de los dos días anteriores se mantendrá de acuerdo con el horario habitual de cada trabajador.

Viernes 28 de agosto: tratamiento especial para Tacna

Aunque el viernes 28 de agosto será laborable en la mayor parte del país, existe una excepción: Tacna tendrá un día cívico no laborable por el aniversario de su reincorporación al Perú. La medida está respaldada por la Ley N° 23849, que determina que esta fecha es no laborable en ese departamento, mientras que en el resto del territorio nacional mantiene su condición de día cívico laborable.

Esto significa que los trabajadores de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad y otras regiones no podrán considerar automáticamente el viernes 28 como parte de un puente festivo por Santa Rosa de Lima. En Tacna, en cambio, la fecha tiene un tratamiento distinto debido a la conmemoración regional contemplada en la legislación vigente.

¿El sábado 29 de agosto será día no laborable?

El sábado 29 de agosto de 2026 tampoco figura como feriado ni como día no laborable nacional. Por ello, quienes trabajen habitualmente los sábados deberán cumplir su jornada con normalidad, salvo que exista un acuerdo diferente con su empleador. Las personas que laboran de lunes a viernes descansarán ese sábado únicamente por su régimen habitual de trabajo y no por una disposición especial del Gobierno.

El calendario queda así: viernes 28 de agosto, laborable a nivel nacional salvo en Tacna; sábado 29, jornada habitual según cada centro de trabajo; y domingo 30 de agosto, feriado nacional por Santa Rosa de Lima. El Gobierno tampoco registra para esas fechas un día no laborable nacional adicional que permita configurar oficialmente un descanso de tres días por esta festividad.