Huancayo: padres denuncian cobro de “cupos” y exigen mayor seguridad en colegio Santa Isabel

Los padres reclamaron la instalación de más cámaras de videovigilancia en pasillos y áreas comunes para prevenir nuevos casos de violencia dentro del plantel.

Tras la muerte de Milán Q.T., de 13 años, quien fue acuchillado por otro alumno, padres de familia del Colegio Emblemático Santa Isabel, en Huancayo, denunciaron una preocupante situación de violencia dentro del plantel. Entre las acusaciones figura el presunto cobro de “cupos” a escolares menores.

Según los progenitores, estudiantes de grados superiores estarían exigiendo S/1 a alumnos de menor edad como condición para permitirles salir al patio durante el recreo o ingresar a los servicios higiénicos.

Una madre contó que su hijo habría sido víctima de estos cobros desde que cursaba los primeros grados. “Tengo miedo de enviar a mi hijo que está en el tercer grado. Él me contó que cuando estaba en primero los alumnos del tercero o cuarto le pedían dinero; ahora que está en tercero lo hacen los más grandes. Esto es desde siempre y no se está haciendo nada”, afirmó durante la protesta.

PADRES EXIGEN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Ante esto, los padres exigieron la instalación de cámaras de videovigilancia en pasillos y áreas comunes del colegio. Los manifestantes señalaron que, aunque el plantel ya cuenta con algunas cámaras, consideran que estas no son suficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes.

“El colegio tiene cámaras, pero no es suficiente. Para garantizar la seguridad de los escolares se tiene que tener vigilancia en los pasillos y demás zonas comunes”, manifestó un dirigente de segundo grado

UGEL HUANCAYO ANUNCIA ACCIONES

Por otro lado, el director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, aseguró que no tenía conocimiento previo de los presuntos cobros de “cupos” y casos de extorsión entre estudiantes y pidió a los padres entregar la información recopilada para canalizar las denuncias ante la Policía Nacional y activar los protocolos del sistema SíseVe para atender los casos de violencia escolar.