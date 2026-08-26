Sullana: escolares terminan con picaduras de pulgas y padres exigen fumigación en colegio

Aunque el colegio ya habría realizado una primera fumigación, las familias solicitan una nueva intervención para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

Tras las picaduras que sufrieron sus hijos, varias madres de familia denunciaron la presencia de pulgas en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, ubicada en el centro poblado Ventarrones, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana.

Las madres mostraron las picaduras en la espalda de los escolares y solicitaron una fumigación urgente del plantel, ante el temor de que la presencia de estos insectos pueda generar problemas de salud entre los estudiantes.

PIDEN INTERVENCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO

Las autoridades de la institución educativa ya habrían realizado una primera fumigación y tenían programada una segunda jornada. Sin embargo, los padres de familia y vecinos pidieron que estas labores sean ejecutadas por personal especializado, con el objetivo de garantizar la eliminación total de la plaga.

Por otro lado, los familiares esperan que las autoridades correspondientes intervengan y verifiquen las condiciones sanitarias del colegio para evitar que más estudiantes resulten afectados.