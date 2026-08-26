Consulta si tu acta de nacimiento, matrimonio o defunción está en Reniec y conoce qué hacer si no está

Los ciudadanos pueden verificar si su acta de nacimiento, matrimonio o defunción está registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde cualquier lugar y con ayuda de un celular, computadora o tablet. Para ello, solo deben ingresar a la página web oficial del Reniec y colocar los datos solicitados.

Al confirmar que el acta figura en la base de datos, los ciudadanos pueden solicitar una copia certificada y realizar diversos trámites. A continuación, conoce cómo verificar si un acta está registrada en la institución y qué hacer si no aparece en el sistema.

¿Cómo consultar si mi acta está en Reniec?

Para verificar si un acta de nacimiento, matrimonio o defunción está registrada en el Reniec, los usuarios deben ingresar a este ENLACE y realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción ‘Verificar acta/ partida’ para comprobar si el documento figura en el sistema de Reniec.

2. Elegir el tipo de acta que desea consultar y colocar los datos solicitados:

- Acta de nacimiento: ingresar la fecha, los apellidos y nombres completos.

- Acta de matrimonio: ingresar el año y mes del matrimonio, además de los apellidos y nombres.

- Acta de defunción: ingresar el año de defunción, los apellidos y nombres.

Luego de ingresar los datos solicitados, el sistema mostrará un mensaje que indicará si el acta fue ubicada.

¿Qué hacer si el acta no se encuentra en Reniec?

Si el acta no aparece en la base de datos del Reniec, los ciudadanos deben de acudir a la municipalidad distrital, provincial, de centros poblados o de comunidad nativa donde se realizó el registro. En dicha entidad deben proporcionar los datos correspondientes y solicitar la búsqueda del acta.

Si el registro del acta de nacimiento, matrimonio o defunción se realizó en el extranjero, el ciudadano debe acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que coordinará con el consulado correspondiente para la remisión del acta solicitada.

¿Cómo solicitar una copia certificada de un acta?

Los ciudadanos pueden solicitar la copia certificada de su acta a través de este ENLACE . Para ello, deben aceptar los términos del servicio, ingresar su número de DNI y fecha de nacimiento, y registrar un número de celular y correo electrónico. Luego, deben colocar el código de acceso que recibirán en el correo registrado y seleccionar el tipo de acta que desean obtener: nacimiento, matrimonio o defunción.

El costo de la copia certificada es de S/10.30. El pago se puede realizar a través de págalo.pe, Banco de la Nación, agentes BCP o Yape. En el caso de Yape, primero se debe generar un ticket de pago en este link. Después, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar “Yapear servicios”, elegir “Reniec” y colocar el código generado.

Padres también pueden solicitar el acta de sus hijos menores

Los padres de familia también pueden solicitar una copia certificada del acta de nacimiento de sus hijos menores de edad. Para realizar el trámite, deben ingresar su número de DNI y fecha de nacimiento. Luego, el sistema solicitará los datos del titular del acta, que en este caso corresponde al menor.