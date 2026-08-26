Minedu impulsará titulación de colegios en Ica

El Ministerio de Educación (Minedu) promoverá el saneamiento físico-legal y la titulación de colegios de la región Ica, como parte de las acciones para reducir las brechas de infraestructura educativa.

La propuesta fue analizada durante una mesa de trabajo con autoridades locales y representantes de diversas entidades, donde se revisaron las principales necesidades de los centros educativos.

También se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas, realizar visitas de campo y establecer un seguimiento permanente a las gestiones para atender los colegios considerados prioritarios.

En la reunión participaron funcionarios del Minedu, DIGEIE, UGEL, COFOPRI y SUNARP, además del diputado Carlos Zegarra Sánchez. El objetivo es generar las condiciones necesarias para futuras obras y mejorar los espacios donde estudian miles de escolares de Ica.