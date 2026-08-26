JNE advierte riesgo electoral por posibles efectos del Fenómeno El Niño

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó los locales de votación con mayor nivel de vulnerabilidad ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño, como parte de las acciones preventivas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El informe comprende 10,180 locales de votación en 1,892 distritos. De ellos, 518 distritos concentran a 758,775 electores, equivalentes al 2.9 % del padrón electoral, considerados dentro del nivel de muy alto riesgo.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que cerca de 800 mil personas estarían expuestas a un nivel de riesgo muy alto, mientras que alrededor de 6 millones de electores, que representan el 20 % del padrón, enfrentarían algún nivel de exposición.

La información fue remitida al CENEPRED y a la ONPE para establecer medidas preventivas y reducir posibles impactos en los comicios del próximo 4 de octubre, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.