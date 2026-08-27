Puno: cuatro muertos y un herido grave deja choque frontal entre camioneta y camión

Según primeras informaciones, cuatro personas fallecieron y una se encuentra grave tras un violento choque frontal registrado anoche entre una camioneta y un camión en la vía Juliaca-Calapuja, en la región Puno.

Tres de las víctimas (dos hombres y una mujer) viajaban en el vehículo menor. Cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la camioneta; los bomberos tardaron dos horas en rescatar sus cuerpos.

SOBREVIVIÓ AL ACCIDENTE

La cuarta víctima es una mujer, que viajaba como copiloto del camión. Su esposo y conductor de la unidad sobrevivió al accidente, pero presenta lesiones de consideración y su condición de salud es muy delicada.

Horas después de la tragedia, familiares de las víctimas llegaron a la zona para realizar el proceso de identificación. La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente.