Decomisan 5.7 toneladas de explosivos en el Cusco: la policía también detuvo a tres personas

Según informaron las autoridades, unas 5.7 toneladas de materiales explosivos, entre dinamita, emulsión, fulminantes, mecha y cordón detonante, fueron decomisadas en un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.

La intervención se realizó en una vivienda de la comunidad campesina de Unupulla, distrito de Colquemarca. Se hallaron 200 cajas de emulsión; 4 cajas de dinamita; 26 cajas de mecha; una caja de fulminantes de 17 kilos y dos cajas de cordón detonante.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas. Los explosivos incautados fueron trasladados hacia Cusco bajo medidas especiales de seguridad mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones.

CADENAS DE SUMINISTRO

La zona de Colquemarca registra actividad minera informal. Estudios sobre las cadenas de suministro han documentado incluso la adquisición informal de combustible y explosivos para operaciones mineras en comunidades del distrito.

La intervención estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional y la Fiscalía.