Minedu convoca a empresas privadas a invertir en la nueva infraestructura de colegio de Chorrillos mediante obras por impuestos

El Ministerio de Educación (Minedu) convoca a las empresas privadas a sumar esfuerzos y participar en el financiamiento y la ejecución, mediante el mecanismo de obras por impuestos, del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la I. E. 7034 Enrique Nerini Collazos, ubicada en el distrito de Chorrillos, en Lima.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de promoción, requiere una inversión de más de 46 millones de soles y comprende la construcción y mejoramiento de ambientes académicos, administrativos y complementarios que beneficiarán a 823 estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

Estos nuevos ambientes incluyen aulas, sala de usos múltiples, biblioteca escolar, ambientes administrativos, servicios higiénicos, instalaciones deportivas y espacios exteriores.

Asimismo, figuran cerco perimétrico, portada, muros de contención, áreas de circulación, mobiliario y equipamiento para aulas y ambientes administrativos, biblioteca y espacios complementarios, así como un ambiente para la preparación y el expendio de alimentos.

La institución educativa se encuentra ubicada en la avenida Nicaragua 370, en Chorrillos, sobre un terreno de 6000 m² que cuenta con saneamiento físico-legal, y tiene un área techada de 1482 m².

El mecanismo de obras por impuestos constituye una excelente alternativa para que las empresas privadas contribuyan al cierre de brechas de infraestructura educativa y generen un impacto positivo en la vida de miles de estudiantes.

Para conocer más detalles del proyecto, las empresas pueden ingresar a https://goo.su/MDrVN. Si desean manifestar su expresión de interés, pueden escribir al correo electrónico msagua@minedu.gob.pe.Para conocer más detalles del proyecto, las empresas pueden ingresar a https://goo.su/MDrVN. Si desean manifestar su expresión de interés, pueden escribir al correo electrónico msagua@minedu.gob.pe.