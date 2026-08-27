Sigue temblando Perú: tres sismos sacuden la frontera con Ecuador en menos de una hora

El territorio peruano volvió a registrar actividad sísmica este jueves 27 de agosto. En menos de una hora, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres movimientos telúricos de magnitudes superiores a 4.0, ocurridos en distintos puntos del país. El sismo de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 4.7 y tuvo como referencia la localidad de Zorritos, en la región Tumbes.

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento de magnitud 4.7 se produjo a las 12:09 horas y tuvo su epicentro aproximadamente a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos. Debido a su ubicación, el temblor fue percibido por habitantes de esta zona del norte peruano, cercana a la frontera con Ecuador.

Pero este no fue el único movimiento registrado durante la jornada. El IGP también informó sobre un sismo de magnitud 4.2 localizado en la zona de Zamurilla, mientras que otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 tuvo como epicentro la región de Tarata. Los tres eventos se produjeron en un periodo relativamente corto, evidenciando la constante actividad sísmica del territorio nacional.

Perú registra una elevada frecuencia de movimientos telúricos debido a su ubicación en el denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico. Esta extensa zona concentra una intensa actividad sísmica y volcánica, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse preparada y contar con una mochila de emergencia y un plan familiar ante posibles terremotos.

LOS SISMOS MÁS FUERTES DEL 2026

La actividad sísmica también ha marcado el 2026 en otros países. Entre los movimientos más fuertes registrados este año figuran los terremotos de Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos el 24 de junio; Japón, con un sismo de 7.1 el 28 de julio; Colombia, con uno de 7.4 el 10 de agosto; y Perú, con un movimiento de magnitud 7.2 registrado el 20 de agosto. Estos eventos mantienen la atención sobre la necesidad de fortalecer la prevención frente a desastres naturales.