Desarticulan red que extorsionaba desde el penal de Trujillo: exigía S/ 50 mil a transportistas

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional logró desarticular la banda delictiva “Los Despiadados de Absalón”, que extorsionaba a transportistas; el cabecilla dirigía las acciones de la organización desde el penal El Milagro de Trujillo.

La investigación se inició tras la denuncia del dirigente de una empresa de transportes, el pasado 18 de agosto, quien reveló que los extorsionaban a través del aplicativo WhatsApp; les exigían S/ 50 mil para no atentar contra los ómnibus y los conductores.

Tras un primer pago de S/ 500 a un número afiliado a Yape, los efectivos identificaron que la cuenta era de Reyna M. (47); la detuvieron en el asentamiento humano Absalón Vásquez. En el mismo lugar intervinieron a Carlos F. (18), quien gestionaba el cobro extorsivo.

BUSCAN A VENTANA

Luego de las capturas y con la información de los detenidos, los agentes fueron al penal El Milagro para identificar al cabecilla de la banda. Allanaron la celda 5 del pabellón 3, en donde está encerrado Martín G. (29), quien amenazaba a los transportistas.

Se conoció que en la vivienda allanada se decomisó explosivos, tres celulares y dos tarjetas de débito. Las investigaciones continúan; se busca a otro integrante de la banda que huyó durante la intervención; es conocido como “Ventana”, informa Correo.