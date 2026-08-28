Usuarios de Pensión 65 de Loreto, Piura e Ica son finalistas del reconocimiento “Mayores con historias y protagonistas del futuro”

Programa del Midis invita al público en general a votar por su favorito en la plataforma del MIMP.

En Loreto, Piura e Ica hay tres usuarios de Pensión 65 que se encuentran entre los finalistas del reconocimiento “Mayores con historias y protagonistas del futuro”, organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que busca reconocer y revalorar la experiencia, la sabiduría, la productividad y los aportes de las personas adultas mayores.

La primera protagonista es Lidia Pereira Ipushima, quien el 2 de agosto cumplió 87 años. Ella, junto con su esposo Francisco, protege y mantiene la belleza natural del Hito 14, ubicado en el centro poblado Uranias, a orillas del río Atacuari, en el distrito de Ramón Castilla, región Loreto. Este punto del país es reconocido por ser una de las zonas fronterizas más bellas entre Perú y Colombia.

Su contribución y participación activa a favor del turismo le han permitido ser considerada para este reconocimiento del MIMP, en la subcategoría “En mérito a su trabajo o actividades destacadas en la promoción de una imagen positiva del envejecimiento y de las relaciones intergeneracionales”.

En la misma sección se encuentra Máximo Salvatierra Chuquispuma (76), el atleta más longevo de Ica. El septuagenario tiene una historia de esfuerzo y disciplina para alcanzar sus metas. Cuenta con medallas de oro, plata y bronce en diferentes competencias organizados por la Videna de Lima, Arequipa y Moquegua, desde 2012 hasta la actualidad.

En la subcategoría “En mérito a sus aportes en el ámbito artísticos, cultural o de preservación de saberes” se encuentra doña María Villegas Sandoval, quien cumplirá 81 años en noviembre. La adulta mayor mantiene la tradición del tejido de sombreros con paja toquilla en la región Piura. La octogenaria también es conocida como una maestra al compartir sus conocimientos con cientos de mujeres de Catacaos y La Arena.

La votación estará abierta hasta el viernes 11 de setiembre, mediante la siguiente plataforma del MIMP: https://casillaelectronica.mimp.gob.pe/VotoElectronico/login.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, sostiene que la cobertura integral y acompañamiento que reciben los usuarios, fortalecen su autonomía y los motiva a ser referentes en sus localidades, representando su cosmovisión, costumbres y cultura.