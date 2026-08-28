Piura: intervienen a dos sujetos que estarían vinculados con la extorsión al alcalde de Ayabaca

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo la noche del último martes a dos presuntos integrantes de la banda “Los Terribles de Piura”, dedicada a la extorsión. La intervención se registró en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

Los sujetos, que prefirieron guardar silencio, fueron identificados como Nelson Sandoval, alias “Makuko”, y Freinet Proaño, alias “Charapo”, quienes se desplazaban a gran velocidad en una motocicleta hacia el puente fronterizo de Ecuador.

MATERIAL EXPLOSIVO

Se decomisó, oculto entre las prendas de vestir de alias “Makuko”, un cartucho de material explosivo de uso comercial, así como cinco municiones sin percutir, evidencias que comprometen directamente su situación legal.

Trascendió que "Makuko" estaría involucrado en la extorsión al alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde; operaría bajo las órdenes del recluso conocido como “Borrao Salas”, quien estaría detenido en una cárcel de Ecuador.