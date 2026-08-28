La Libertad: ómnibus interprovincial repleto de pasajeros se volcó dejando varios heridos

Según primeras informaciones, un ómnibus interprovincial con al menos 25 pasajeros, que salió de Trujillo con dirección a Tayabamba, en la provincia de Pataz, se despistó y volcó en el sector Mamahuaje, en la región La Libertad.

La unidad de la empresa ‘Picaflor Tours’ terminó recostada sobre su lado derecho. Los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. La mayoría confirmó que “afortunadamente solo resultaron con heridas leves”.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El ómnibus quedó tendido sobre la trocha a la espera de ser remolcado y evitar una congestión vehicular, mientras que agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La vía por donde circulaba la unidad no se encuentra asfaltada; es una trocha por donde los vehículos que buscan llegar desde la costa a la sierra de La Libertad tienen que transitar obligatoriamente; los viajes duran entre 15 y 18 horas.