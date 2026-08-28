Perú alcanza récord de US$ 1 796 millones en exportaciones de café y beneficia a 223 mil familias productoras

En el marco de Día del Café Peruano, nuestro país alcanzó un récord histórico de US$ 1 796 millones en exportaciones de café en el último año, consolidando el crecimiento de la caficultura y beneficiando directamente a más de 223 mil familias productoras de 16 regiones cafetaleras, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este resultado refleja el sostenido crecimiento del sector. En 2024, las exportaciones de café ya superaron los US$ 1 100 millones, lo que representó un incremento de 33 % respecto a 2023.

El café peruano continúa consolidando su presencia en los mercados internacionales y llega a 52 destinos. Estados Unidos es el principal comprador, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia, entre otros países que reconocen la calidad y diversidad de la producción nacional.

Asimismo, el Perú se mantiene como el noveno productor y exportador mundial de café convencional, superado únicamente por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras e India, impulsado por los mejores precios registrados en los mercados internacionales.

Desde 2023 hasta finales de 2025, los precios internacionales del café registraron un repunte significativo debido a problemas en el suministro global, menores stocks disponibles y una mayor demanda. Esta situación estuvo influenciada, principalmente, por los efectos del cambio climático en importantes países productores como Brasil y Vietnam, mientras que los precios del café arábica alcanzaron niveles no registrados desde 1977.

Más de 223 mil familias productoras

La caficultura nacional está en manos de 223 mil familias de pequeños productores e involucra a cerca de 2 millones de personas a lo largo de toda la cadena de valor.

El 85 % de los caficultores conduce parcelas de entre una y cinco hectáreas. Solo alrededor del 20 % se encuentra asociado, principalmente en cooperativas, lo que les permite contar con una mayor capacidad de negociación y acceso a mejores oportunidades en el mercado.

Asimismo, el sector impulsa el consumo de café peruano, con la meta de elevarlo de 1,2 a 1,5 kg por persona para 2027.