ANIN presenta proyecto integral de drenaje pluvial para proteger Chiclayo ante lluvias

¡La zozobra ante las lluvias intensas se acabará muy pronto en Chiclayo! Para devolverle la tranquilidad a miles de familias que por años han sufrido el colapso de sus viviendas, colegios y centros de salud, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el gobierno regional de Lambayeque presentaron oficialmente el proyecto definitivo para la ejecución del drenaje pluvial para Chiclayo.

La propuesta fue dada a conocer durante el evento público "ANIN Roadshow 2026 — Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo", un espacio que reunió al gobernador regional Jorge Luis Pérez Flores y al gerente general de la ANIN, Sergio Iván Atarama Martínez, junto a 70 empresas nacionales e internacionales interesadas en hacer realidad esta gran obra de ingeniería.

Durante años, las precipitaciones y el Fenómeno El Niño han dejado inundaciones, acumulación de agua y pérdidas económicas en la provincia. Ante esta realidad, el proyecto se plantea como una respuesta integral:

Población beneficiada: Más de 630,000 peruanos de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, gracias a una inversión total estimada de más de S/ 1,600 millones que permitirá proteger la vida, la salud, las viviendas y la infraestructura urbana frente a futuros desbordes e inundaciones, garantizando el bienestar de los ciudadanos.

"Durante años, la población de Chiclayo ha sufrido el impacto de las lluvias intensas en sus viviendas, colegios, centros de salud y actividades económicas. Frente a ello, este proyecto ofrece una propuesta integral y definitiva", señaló el gerente general de la ANIN.

El diseño del proyecto ya ha sido culminado por la ANIN, marcando el paso fundamental para dar inicio a la etapa de contratación y posterior ejecución de las obras bajo estrictos estándares de transparencia e integridad.

Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque destacó el trabajo conjunto con el jefe de la ANIN, Hernán Yaipén, y el impulso articulado para sacar adelante la macrorregión norte. Asimismo, extendió una invitación directa al sector privado:

“A las empresas les digo: van a tener a todo un equipo disponible, trabajando para destrabar de manera inmediata cualquier obstáculo. Bienvenidas las obras y bienvenidos los buenos empresarios que decidan invertir en la tierra de nuestro Papa León", afirmó, recordando la próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú prevista para noviembre de 2026, que tendrá a Chiclayo como parte de su recorrido pastoral.

Con este lanzamiento al mercado, la ANIN reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía mediante una rendición de cuentas periódica sobre cada avance de esta obra tan esperada por los lambayecanos.