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Hace 50 minutos

OTASS entrega 20 hidrojets a prestadoras de nueve regiones para reforzar acciones ante el FEN

Equipos permitirán intensificar el mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado en beneficio de cerca de 2,4 millones de habitantes.




Cerca de 2,4 millones de habitantes de nueve regiones del país contarán con prestadoras mejor equipadas para reducir el riesgo de atoros, reboses y aniegos durante la temporada de lluvias, debido a que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) transfirió 20 camiones hidrojet a 10 EPS y la Unidad Ejecutora Tumbes.

Las unidades permitirán intensificar la limpieza y mantenimiento de colectores, buzones y redes de alcantarillado, así como ampliar atender de manera simultánea puntos críticos y reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias asociadas al Fenómeno “El Niño” (FEN).

Como parte de las acciones articuladas con el Ministerio de Vivienda, estamos anticipándonos a los posibles efectos del FEN. Estos vehículos permitirán que las prestadoras intensifiquen sus labores operativas y respondan con mayor rapidez ante emergencias. Prevenir atoros y aniegos significa también proteger la salud y el bienestar de más familias”, señaló el presidente ejecutivo del OTASS.

Los hidrojets fueron transferidos a 10 EPS: Epsel, EPS Grau, Emapa Huaral, Emapa Cañete, EPS Barranca, Emapica, Sedaloreto, Seda Huánuco, EPS Tacna y Emapa San Martín, además de la Unidad Ejecutora Tumbes. Las unidades atenderán las redes de las ciudades de Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima, Ica, Loreto, Huánuco, Tacna y San Martín.

Hay que resaltar que dicha transferencia forma parte de las acciones que impulsa el OTASS para fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras y reducir la vulnerabilidad de los sistemas de alcantarillado frente al Fenómeno “El Niño”.

Con estos nuevos vehículos y mayores capacidades de respuesta, se busca mejorar la gestión de las prestadoras y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población.


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