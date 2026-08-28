Peruanos podrán votar con DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este 04 de octubre

Este viernes 28 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una resolución 000023-2026-RENIEC/JNAC que prorroga de manera excepcional, hasta el domingo 4 de octubre de 2026, la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) caduco o que esté por caducar. Esta medida solo surte efecto para el sufragio en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). Es decir, los peruanos solo podrán utilizar el DNI vencido al momento de ejercer su derecho al voto en todo el país.

En la resolución, la institución precisa que “la falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio”, además señala que esta medida busca garantizar la participación de todos los electores.

Cabe resaltar que, la norma fue publicada en el diario El Peruano con el fin de oficializar la medida y se pondrá en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que ejerzan las acciones correspondientes según sus funciones.

Electores que aún mantienen DNI de menor podrán votar en Elecciones Regionales y Municipales 2026

Tras la emisión de la resolución, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con el DNI azul, amarillo o electrónico, en cualquiera de sus versiones —DNIe 1.0, 2.0 o 3.0—, aunque estos documentos se encuentren vencidos. La medida también autoriza a los adultos que aún mantienen un DNI de menor de edad a utilizar este documento para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un total de 26.314.724 ciudadanos participarán en estos comicios. De esa cifra, 1 735 329 cuentan con el DNI vencido, por lo que serán beneficiados con esta resolución.

Reniec insta a recoger DNI ya tramitados

Reniec informó que, con cierre al 26 de agosto, se registra más de 600 mil DNI de mayor de edad, que aún no han sido recogidos, a nivel nacional. En ese sentido, exhorta los peruanos a acudir a las agencias, centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y otras sedes de la institución donde realizaron su trámite o eligieron recoger el documento.

Asimismo, a pesar de que los ciudadanos pueden utilizar su DNI vencido o por vencer para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la entidad recomienda contar con su documento de identidad actualizado para que puedan realizar diversos tipos de trámites y garantizar sus derechos.