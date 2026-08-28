ONPE publica consulta de locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un enlace que permite a los ciudadanos conocer su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y, en el caso de los miembros de mesa definitivos, poder descargar sus respectivas credenciales.

Al ingresar al link, el elector podrá identificar el local donde podrá elegir a sus respectivas autoridades subnacionales, con la respectiva dirección, el número de mesa y hasta el número de orden.

El enlace refiere también que el local de sufragio podría cambiar incluso el mismo día de la elección por motivos que afecten la disponibilidad del lugar, razón por la cual, antes de acudir a votar es necesario confirmar el local asignado.

Asimismo, el link permite al ciudadano certificar, de manera definitiva, si fue seleccionado miembro de mesa para los comicios del 4 de octubre. En este caso, la web de la ONPE indica el cargo que deberá ejercer, el número de la mesa y número de orden, así como el distrito, provincia y región donde está ubicada.

Igualmente, el enlace permite descargar la respectiva credencial de miembro de mesa, así como disponer de una sección para capacitarse a partir del 5 de setiembre hasta el 3 de octubre.

El pasado 24 de julio, la ONPE seleccionó, mediante sorteos públicos, a 9 miembros de mesa –3 titulares y 6 suplentes– para cada una de las 89,935 mesas que se instalarían en las elecciones subnacionales. Los nombres de esas 809,415 personas sorteadas fueron dados a conocer para que ciudadanos o personeros de organizaciones políticas puedan presentar tachas contra ellas.

Las tachas podían formularse durante los tres días hábiles contados a partir de la publicación de las listas provisionales de miembros de mesa. Las presentadas con el debido sustento fueron resueltas por los jurados electorales especiales (JEE).

Concluida la etapa de tachas, los peruanos incluidos en las listas definitivas están obligados a acudir a su local de votación a las 6 de la mañana del 4 de octubre para instalar la mesa de sufragio y desempeñar las funciones de miembro de mesa. Quien no cumpla con esta obligación recibirá una multa de S/ 275.