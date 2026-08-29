Intervienen a dos menores que dejaron explosivos y dispararon contra un colegio de Trujillo

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron anoche a dos menores de 15 y 17 años, y dos adultos, presuntos integrantes de la banda criminal “La Nueva Generación de Los Pulpos”, fueron intervenidos en la provincia de Trujillo.

Los apresados estarían implicados en el atentado registrado el último lunes contra la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Alto Trujillo. En una vivienda del distrito de El Porvenir, fueron capturados los dos menores de edad.

MENSAJE EXTORSIVO

Los muchachos habrían confesado que recibieron S/ 1,000 para dejar dos cartuchos de dinamita y un mensaje extorsivo en el frontis del colegio. Además, revelaron que regresaron por la noche y dispararon seis veces contra el portón del plantel.

Asimismo, los jóvenes revelaron que fueron movilizados por dos adultos el día del atentado, y que los sujetos viven en el distrito de Florencia de Mora. Las autoridades llegaron a las casas y detuvieron a los hombres, uno de 19 y el otro de 34 años.