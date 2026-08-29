Panamericana Norte: piedras en la vía habrían provocado choque de bus y auto que dejó dos muertos

Esta mañana, dos personas murieron a la altura del kilómetro 155 de la Panamericana Norte, en el límite entre los distritos de Huaura y Végueta, en la región Lima. El accidente involucró a un bus interprovincial y un auto colectivo.

Según primeros informes, el mortal choque se habría producido luego que el vehículo menor redujera considerablemente su velocidad para intentar esquivar unas piedras que desconocidos habrían colocado en la carretera.

DISMINUIR LA VELOCIDAD

Esto habría provocado que el ómnibus, que se dirigía a Lima, no pudiera evitar impactar por la parte posterior al colectivo. El vehículo menor sufrió serios daños y sus ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Los moradores revelaron que las piedras habrían sido colocadas, en el carril de norte a sur, por delincuentes, para obligar a los choferes a disminuir la velocidad o detener sus vehículos, para interceptar a los ocupantes y asaltarlos.