Puno: un muerto y un herido deja despiste de camioneta en la carretera Longitudinal Sierra Sur

Según primeras informaciones, un accidente de tránsito dejó un muerto y un herido en el kilómetro 1159 de la carretera Longitudinal Sierra Sur, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, en la región Puno.

El reporte de la Policía Nacional señala que la tragedia se registró pasado el mediodía de ayer, cuando un vehículo sufrió un despiste, dando vueltas de campana y terminando volcado a un lado de la vía.

AUTORIDADES INVESTIGAN

La persona fallecida fue identificada como Diego D. (56), quien viajaba como pasajero. En tanto, la conductora, Ruth C. (24), resultó herida y fue trasladada a un nosocomio cercano donde fue internada.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. Familiares de las víctimas evitaron declarar a la prensa.