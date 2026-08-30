Puno: incendio consume grandes extensiones de totorales cerca a las islas de los Uros

Un incendio consume los totorales secos del lago Titicaca, en el sector de Huerta Huaraya, ubicado en las Pampas del distrito de Paucarcolla, en la región Puno. Las llamas se han extendido por varias hectáreas y destruyen la flora y la fauna.

El fuego se mantiene activo en varios puntos debido a la fuerza del viento; las llamas continúan avanzando entre los totorales pese al esfuerzo de los pobladores por apagar el siniestro. Las columnas de humo pueden verse a gran distancia.

TOTORAS Y PASTIZALES

Las llamas se registran cerca a las islas de los Uros, donde existen casas y hospedajes ubicados junto al río Willi. El avance del fuego pone en riesgo a los pobladores que, ante una emergencia, tendrían como vía de escape sus embarcaciones.

El siniestro se habría iniciado por la quema de totoras y pastizales, una práctica común en las riberas del lago y que puede ocasionar la pérdida de vegetación, además de afectar a las especies de animales que utilizan estos espacios como hábitat.