¡Alerta en Tacna! Movimiento sísmico de 4,7 registrado en Chile fue percibido en la región

Ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, Indeci recomendó mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer y contar con una mochila de emergencia.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo en el distrito de Tacna, provincia y región del mismo nombre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 11:04 de la mañana y tuvo su epicentro en Chile.

De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sureste de Tacna, a una profundidad de 108 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Tacna, dentro de la escala de Mercalli, por lo que fue percibido por algunas personas en sus viviendas.

INDECI RECOMIENDA MANTENER LA CALMA

Ante la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población contar con una mochila de emergencia y mantener la calma durante el movimiento.

Asimismo, se aconseja alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer o bloquear las rutas de evacuación. Si no es posible salir del inmueble, la población debe ubicarse en una zona segura interna previamente identificada, como cerca de columnas o muros estructurales.