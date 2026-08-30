¡Alerta en la quebrada San Carlos! Detectan tres puntos críticos que ponen en riesgo los diques

Durante la inspección se identificaron acumulación de material de cantera, accesos informales y excavaciones cerca de los diques, situación que podría afectar su operatividad.

Personal de la Defensa Civil Regional, junto a representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y del Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos, realizó una inspección en el Paquete 3 de la quebrada San Carlos, donde actualmente se ejecutan trabajos de levantamiento topográfico.

Durante el recorrido por los diques 5, 6, 7 y 8, se identificaron tres puntos críticos en los diques 5, 6 y 7. En estas zonas se encontró acumulación de material proveniente de canteras, accesos informales que afectan la infraestructura y excavaciones realizadas en las inmediaciones de las estructuras.

ADVIERTEN RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, explicó que los diques cumplen una función fundamental al retener los sedimentos que serían arrastrados por el caudal ante una eventual activación de la quebrada.

El funcionario también lamentó que el equipo haya requerido respaldo policial para realizar la inspección, debido a que, según indicó, durante una visita anterior algunas personas habrían impedido el ingreso del personal a la zona.