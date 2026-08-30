Keiko Fujimori llega a Macusani y entrega maquinaria y recursos a productores puneños

Durante su visita a Puno, el Gobierno entregó semillas, avena forrajera y cuyes para fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades de la región.

La clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agropecuarios y Artesanales (FECASAM 2026), realizada este domingo 30 de agosto en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori.

La mandataria llegó acompañada del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en el marco de su noveno viaje de trabajo. Durante la actividad se realizó la entrega de diversos recursos destinados a fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades de la región.

ETREGAN INSUMOS Y RECURSOS A PRODUCTORES

Entre los bienes entregados figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale. También se contempló la entrega de 58 cuyes para mejoramiento genético, así como madera de achigua y sacos de palo santo, distribuidos con participación de Agro Rural, INIA y Serfor.

La jornada se desarrolló en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde se congregaron productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de distintas comunidades puneñas.

ENTREGAN TÍTULO DE PROPIEDAD Y MAQUINARIA

Por otro lado, también se programó la entrega de 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, en la provincia de Moho, con el objetivo de avanzar en la formalización de sus terrenos.

Asimismo, se realizó la entrega de un tractor a un representante de la comunidad de Macusani, maquinaria que busca contribuir al desarrollo de las labores agropecuarias.