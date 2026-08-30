Minam prepara acciones preventivas ante El Niño para proteger áreas naturales protegidas

Las autoridades buscan proteger los ecosistemas, la biodiversidad y a las poblaciones cercanas a las áreas naturales protegidas ante posibles eventos climáticos extremos.

Ante los posibles impactos del fenómeno El Niño, el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), viene reforzando las acciones de prevención en las áreas naturales protegidas del país.

La medida busca anticipar situaciones que puedan afectar a los ecosistemas, la biodiversidad y a las poblaciones ubicadas en zonas cercanas. Como parte de esta estrategia, el Sernanp reunió a representantes de los comités de gestión de las áreas naturales protegidas y especialistas del Senamhi.

SENAMHI ADVIERTE CAMBIO EN LLUVIA

Durante la jornada, especialistas del Senamhi explicaron las condiciones del tiempo, clima y agua que vienen siendo monitoreadas. Entre los escenarios previstos se encuentra un incremento de las precipitaciones en la costa norte y central, así como un posible déficit hídrico en la zona andina sur.

Además, informó sobre las acciones preventivas que se vienen implementando en las áreas naturales protegidas que podrían verse afectadas por lluvias intensas. Estas medidas priorizan la protección de las poblaciones aledañas y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

FORTALECER RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

En la reunión también participaron representantes del Minam, Sernanp, Senamhi y los comités de gestión, espacios que articulan a autoridades, actores locales y comunidades vinculadas con las áreas naturales protegidas, buscando así fortalecer una respuesta preventiva y articulada frente al fenómeno El Niño.