Huanta se levanta contra la inseguridad: inicia paro seco por extorsiones y alza del combustible

El paro seco restringe el transporte público y afecta las actividades comerciales, mientras colegios desarrollan clases de manera virtual.

Como medida de protesta frente a la inseguridad ciudadana, los casos de extorsión y el incremento del precio del combustible, la provincia de Huanta acata desde las 00:00 horas de este 31 de agosto un paro seco convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta.

La medida, inicialmente anunciada por tres días, busca exigir acciones concretas ante los recientes hechos delictivos registrados en la ciudad, principalmente los ataques contra transportistas.

Asimismo, los manifestantes reclaman por el incremento del costo de vida y del combustible, además de cuestionar presuntos actos de corrupción que involucrarían a distintas instituciones públicas.

MEDIDAS TRAS LA PARALIZACIÓN

Una de las principales medidas adoptadas durante la jornada de protesta fue la suspensión del transporte público, restringiendo el ingreso y la salida de vehículos de la ciudad. Además, diversos establecimientos comerciales mantienen sus operaciones paralizadas.

Asimismo, varias instituciones públicas y privadas no desarrollan sus actividades con normalidad, mientras que las instituciones educativas han optado por realizar sus jornadas académicas de manera virtual.