Tacna pide a la Municipalidad de Lima vagones y locomotora de Caltrain para ruta hacia Arica

Autoridades de Tacna y Lima evaluarán la transferencia de locomotoras y vagones que permitirían fortalecer el transporte fronterizo y el turismo.

Las locomotoras y vagones donados por la empresa estadounidense Caltrain a la Municipalidad de Lima podrían ser destinados a la renovación del histórico ferrocarril Tacna-Arica.

El Gobierno Regional de Tacna solicitó formalmente la transferencia del material ferroviario con el objetivo de fortalecer el transporte fronterizo, impulsar el turismo y dinamizar la economía de la región.

A través de un oficio, el gobernador regional Luis Torres pidió al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, iniciar mesas de diálogo para evaluar la transferencia de los equipos, que incluyen locomotoras y vagones de pasajeros tipo galería. La Municipalidad de Lima habría respondido favorablemente y mostrado disposición para evaluar la propuesta.

BUSCAN RENOVAR HISTÓRICO FERROCARRIL TACNA-ARICA

La solicitud forma parte del proyecto de renovación integral del ferrocarril Tacna-Arica, cuyo expediente técnico ya fue autorizado. La iniciativa contempla trabajos destinados a mejorar las condiciones actuales de esta importante conexión ferroviaria entre Perú y Chile.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la restauración de la vía férrea y del sistema de drenaje, con el propósito de garantizar un servicio más seguro y eficiente. La incorporación de los vagones y locomotoras donados permitiría complementar estas mejoras.

REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES

Por otro lado, se llevará a cabo una reunión entre las autoridades de Lima y Tacna donde se definirá el futuro de los equipos donados por Caltrain y determinar si finalmente podrán ser transferidos para contribuir con la recuperación y modernización del histórico servicio ferroviario Tacna-Arica.