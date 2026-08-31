Minedu envía más domos para colegios afectados por sismo en Ayacucho

Priorizan a nueve regiones para la atención inmediata ante los efectos del FEN, revela director del Pronied.

El Ministerio de Educación (Minedu) realizó un nuevo envío de 13 aulas modulares tipo domo equipados con carpetas para atender las necesidades de nueve colegios públicos que fueron afectadas por un sismo de 7.2 grados en tres provincias de la región Ayacucho. El director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, entregó los domos al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

“El ministro José Antonio Chang, en cumplimiento del compromiso de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, de atender en forma inmediata a los damnificados por el sismo, envía este lote de aulas temporales tipo domo que benefician a más de 450 estudiantes y serán instalados en diversos distritos y centros poblados de Ayacucho”, explicó Pedro Morales.

En la provincia de Parinacochas, los domos serán instalados en dos colegios del distrito de Cora Cora (centros poblados Cora Cora y Negro Mayo); tres colegios del distrito de Pullo (centros poblados Huillcallama y Relave), y dos colegios del distrito de Upahuacho (centros poblados Yanamachay y Upahuacho).

En la provincia La Mar se instalará un domo en el distrito Tambo, centro poblado Vicus; y en Huamanga, distrito Ayacucho, centro poblado Mollepata, se instalará un domo. Todos los colegios recibirán entre uno o dos domos del total de 54 que envía el Minedu.

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, agradeció a la presidente Keiko Fujimori y al ministro José Antonio Chang por la celeridad con que se atendió las necesidades ante el sismo y expresó su disposición de trabajar conjuntamente en materia de prevención para enfrentar el fenómeno El Niño (FEN).

El director del Pronied, Pedro Morales, informó que el Minedu ha priorizado a nueve regiones para empezar los trabajos de prevención ante el FEN en dos ámbitos: el mantenimiento preventivo en las instituciones educativas, que aún puede ejecutarse, y la instalación de aulas modulares.

“El país puede tener la certeza de que el Minedu tiene la capacidad de reaccionar rápidamente ante las alteraciones del clima y por eso debemos contar con recursos para empezar los procesos de compra o fabricación de las aulas modulares”, concluyó.