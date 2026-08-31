La ONP va al encuentro de sus pensionistas para escucharlos y atenderlos

El presidente ejecutivo de la ONP recorrió Huancayo, Huancavelica y Lircay para conocer de primera mano las necesidades de más de 30 mil pensionistas.

Más cerca de quienes más necesitan. Desde Huancayo hasta Lircay, a más de 3 200 metros de altura, la ONP fortalece su presencia en las regiones para conocer de cerca las necesidades de sus pensionistas, apuntar a mejorar sus servicios y acompañarlos también en momentos de celebración.

El presidente ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remy, visitó el centro de atención y Yuyaq – la Casa de Pensionistas en Huancayo, el punto de atención de Huancavelica y el servicio de itinerancia en Lircay, para acercarse a los pensionistas, recoger sus inquietudes y verificar personalmente las condiciones en las que reciben los servicios de la institución.

Los adultos mayores, muchos de ellos quechua hablantes, así como autoridades locales, expusieron sus principales necesidades. “Es importante llegar hasta aquí, mirarlos a los ojos y escucharlos para brindarles una atención adecuada a cada realidad de su localidad. En Lircay, la ONP tiene 613 pensionistas, personas que hoy forman parte de una comunidad a la que la institución busca llegar de manera cada vez más cercana”, expresó Gastón Remy.

En todo el departamento de Huancavelica, la ONP acompaña a 3 687 pensionistas, mientras que en Huancayo a 30 589.

Justamente en Huancayo, la visita tuvo un momento especialmente emotivo, el presidente ejecutivo llegó hasta el hogar de Felipe Ramos Chirinos, pensionista que el pasado 23 de agosto cumplió 105 años. Él recibe su pensión mediante la modalidad de Pago a Domicilio, sin tener que desplazarse; la visita fue también una oportunidad para reconocer su historia y celebrar junto a él un cumpleaños que representa toda una vida de experiencias, trabajo y aportes al país.

El recorrido continuó en Yuyaq Casa del Pensionista de Huancayo, donde el presidente ejecutivo compartió con los pensionistas y escuchó lo que significa para ellos contar con un espacio donde pueden mantenerse activos, aprender y seguir construyendo comunidad. Por eso, a fines de 2026 e inicios de 2027, la sede se trasladará a un local más amplio y adecuado, lo que permitirá mejorar sus servicios y ampliar la presencia de la ONP.

MENSAJE

La visita a las regiones deja un mensaje: la ONP quiere ir al encuentro de sus pensionistas, cada vez más cerca de quienes confiaron en ella durante su vida laboral, porque estar cerca también es una forma de cuidar y escuchar es el primer paso para mejorar.