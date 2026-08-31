¿Necesitas renovar tu DNI? Reniec ofrece trámites gratis en 16 regiones del Perú: conoce los lugares de campaña y beneficiarios

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza del 31 de agosto al 6 de setiembre campañas itinerantes de trámites y entregas gratuitas del Documento Nacional de Identidad (DNI) en diferentes regiones del país. Además, ofrecerá asistencia registral y orientación sobre los servicios que brinda. Cabe resaltar que, esta iniciativa busca cerrar brechas de indocumentación en el Perú.

La campaña tendrá lugar en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos. Los horarios dependerán del punto de atención. A continuación, conoce más detalles al respecto.

¿En qué regiones Reniec realiza la campaña de DNI gratis?

La campaña de DNI gratuito se desarrolla en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali.

Los ciudadanos pueden consultar los lugares, fechas y horarios de atención de cada región a través del siguiente ENLACE.

¿Quiénes pueden acceder a la campaña de DNI gratis?

La campaña está dirigida a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Los beneficiarios podrán acceder a distintos trámites relacionados con el DNI, recoger su documento de identidad y recibir orientación sobre los registros civiles.

¿Cómo consultar si el DNI ya está listo para recoger?

Reniec también entregará el DNI electrónico 3.0 a los ciudadanos que realizaron el trámite correspondiente y el estado de su documento figure al 100 %. Para conocer ello, se debe ingresar a la plataforma ‘Consulta el estado de trámite del DNIe’ a través de este ENLACE.

Si el sistema muestra que el trámite se encuentra al 100 %, el documento ya está listo para su recojo.