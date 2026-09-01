Detenido escapa de patrullero durante congestión vehicular en Hunacayo

Detenido escapa de custodia policial en plena congestión por corso escolar en Huancayo y permanece sin ser recapturado.

Un hombre detenido por el presunto delito de peligro común escapó de la custodia policial cuando era trasladado en un patrullero desde la comisaría de Wayucachi hacia el Instituto de Medicina Legal, en el distrito de Hualhuas, provincia de Huancayo, región Junín.

La fuga ocurrió cuando la unidad policial circulaba por la bajada de El Tambo, zona donde en ese momento se desarrollaba el corso de una institución educativa. El hecho generó sorpresa entre las personas que se encontraban en los alrededores.

El escape fue registrado en video por un ciudadano extranjero que se encontraba en un edificio cercano. En las imágenes se observa al detenido, vestido con una polera negra, salir del patrullero y correr por la vía mientras uno de los agentes descendió de la unidad para perseguirlo.

APROVECHÓ CONGESTIÓN EN LA VÍA

Según las primeras informaciones, el hombre habría aprovechado las condiciones de la zona para escapar, donde en ese momento, el tránsito se encontraba restringido debido al desarrollo del corso, mientras numerosas personas permanecían en los alrededores.

El efectivo policial que lo custodiaba corrió detrás del sujeto para intentar detenerlo; sin embargo, no logró alcanzarlo y el requisitoriado consiguió alejarse por la vía pública.

POLICÍA AÚN O CONFIRMA SU CAPTURA

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado oficialmente la identidad del hombre que escapó ni ha precisado las circunstancias exactas en las que logró salir del vehículo policial.