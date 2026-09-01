Gobierno declara estado de emergencia en 893 distritos por riesgo extremo ante fenómeno El Niño

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 893 distritos de 22 regiones del Perú y la provincia constitucional del Callao ante el peligro inminente generado por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones inmediatas de prevención, reducción del riesgo y rehabilitación frente a las precipitaciones extremas proyectadas para los próximos meses.

¿Qué regiones se encuentran bajo estado de emergencia?

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N°124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y comprende localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao. Según el Ejecutivo, la declaratoria permitirá adoptar medidas excepcionales ante el elevado riesgo de desastres provocado por las lluvias.

El decreto establece que el escenario corresponde a una emergencia de nivel 4, debido a que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y municipales podría resultar insuficiente frente a la magnitud de la amenaza. Por ello, será necesaria la participación técnica y operativa del Gobierno Nacional. La decisión se sustenta en informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Senamhi, Cenepred y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño.

Ministerios y regiones deberán reforzar acciones preventivas

Los reportes técnicos advierten una alta probabilidad de precipitaciones extremas debido a la continuidad de El Niño Costero y al desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central. Durante los 60 días de emergencia, los gobiernos regionales y locales deberán coordinar con Indeci y con los ministerios de Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otras instituciones, para implementar acciones destinadas a proteger a la población y reducir posibles daños en infraestructura y servicios públicos.

La norma señala que todas las intervenciones deberán guardar relación directa con la amenaza climática y serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El Decreto Supremo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y de los titulares de diez ministerios encargados de articular la respuesta estatal frente al riesgo que representa el fenómeno El Niño 2026-2027.