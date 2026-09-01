Cayó ‘Jhon Pulpo’: ministro del Interior confirma su detención en Bolivia

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhon Pulpo’, identificado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’. El anuncio se produjo tras un fin de semana marcado por un ataque que dejó cuatro muertos y el secuestro de un empresario en Trujillo.

Durante una entrevista con Canal N, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó sobre la captura del cabecilla de esta organización, señalada como responsable de diversos atentados que han sembrado temor en La Libertad y otras localidades de la región.

“Hace unos minutos, el comandante general de la Policía me ha informado que en Bolivia ha sido detenido ‘Jhon Pulpo’, líder principal de la organización criminal ‘Los Pulpos’, que en Trujillo son el temor de toda la gente”, comentó el titular del Mininter.

CAPTURA DE ‘JHON PULPO’ DEBILITARÍA A ‘LOS PULPOS’

Astudillo sostuvo que la detención de ‘Jhon Pulpo’ debilitaría a la organización criminal y señaló que se espera continuar con las intervenciones de sus integrantes en las próximas horas y semanas.