Agentes PNP fueron dopados y les robaron sus armas: investigan presunto cobro de S/2.000

Dos suboficiales denunciaron haber sido dopados y despojados de sus armas durante un servicio; Fiscalía investiga un presunto cobro de dinero.

Dos suboficiales de la Policía Nacional denunciaron haber sido dopados y despojados de sus armas de reglamento durante un servicio en Junín. El hecho ocurrió en junio de 2023 y, posteriormente, los agentes señalaron que el entonces comisario de la dependencia policial les habría solicitado S/2.000 para recuperar el armamento.

Los policías Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce se encontraban de servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco cuando dos mujeres llegaron al lugar con el supuesto propósito de presentar una denuncia.

Según la investigación, ambas les ofrecieron una bebida que contenía benzodiazepina, provocando que los agentes quedaran sedados, asimismo fueron sustraídas una pistola Pietro Beretta y una pistola SIG Sauer.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO COBRO DE DINERO

Como los agentes no contaban con los S/2.000 solicitados, la secretaria de la comisaría, identificada con las iniciales E.G.V.R., les habría prestado el dinero. Posteriormente, las dos pistolas fueron encontradas en un cementerio de El Tambo y el monto prestado habría sido devuelto mediante cuatro depósitos bancarios de S/500.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó investigación preparatoria contra el ahora mayor PNP y la exsecretaria por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

FISCALÍA REALIZARÁ PERICIAS

El Ministerio Público calificó el caso como de especial complejidad y estableció un plazo de 240 días para realizar diversas diligencias. Entre ellas se encuentra el análisis de las conversaciones de WhatsApp que fueron presentadas como evidencia.

Por otro lado, una de las principales dificultades para esclarecer el caso es que el Puesto de Auxilio Rápido de Aco no contaba con cámaras de videovigilancia. La inspección técnico-policial confirmó que no existe un registro audiovisual que permita determinar cómo ingresaron las mujeres o qué ocurrió dentro del establecimiento antes de que los agentes quedaran sedados.