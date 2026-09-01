Proyecto de ciencia y tecnología alistan escolares de todo el país

Participan en Concursos Educativos 2026 y Minedu abre las inscripciones para la etapa UGEL de la feria Eureka y del concurso Crea y Emprende.

Estudiantes de todo el país tienen la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos de ciencia, tecnología y emprendimiento a través de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka y el Concurso Nacional Crea y Emprende, dos de los ocho Concursos Educativos 2026 impulsados por el Ministerio de Educación (Minedu).

Ambos concursos contribuyen a la formación integral de los estudiantes al permitirles aplicar lo aprendido a situaciones reales. Mientras Eureka promueve la investigación y la búsqueda de soluciones desde la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales, Crea y Emprende impulsa el desarrollo de productos o servicios que responden a necesidades económicas o sociales.

En su trigésima sexta edición, la feria Eureka convoca a estudiantes de Educación Básica Regular desde 1.° de primaria hasta 5.° de secundaria. En 2025, la feria movilizó a 1 271 078 estudiantes desde la etapa de Institución Educativa.

Una de las experiencias que muestra el alcance de estos proyectos es la de Sophía Guadalupe Ramírez Puente, estudiante de Huánuco, quien desarrolló ecobriquetas elaboradas a partir de residuos como combustible alternativo para ollas comunes. Tras destacar en Eureka, obtuvo el segundo lugar en el II Sudamericano de Ciencia y Tecnología CELE 2025, realizado en Paraguay, y posteriormente representó al Perú en la Feria Científica Escolar España Cuenca 2026.

Por su parte, Crea y Emprende, que este año desarrolla su decimotercera edición, está dirigido a estudiantes de secundaria de Educación Básica Regular y del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa. El concurso fortalece competencias vinculadas con el emprendimiento, la innovación y la gestión de proyectos.

En la última edición, 526 420 estudiantes participaron desde la etapa de Institución Educativa. Entre sus proyectos destacados se encuentra Chak Chak Chaki, desarrollado por estudiantes de la I. E. Luis Alberto Sánchez, de Apurímac, quienes crearon plantillas de calzado y baldosas piezoeléctricas capaces de transformar la presión de los pasos en energía eléctrica. La propuesta obtuvo el primer lugar nacional de su categoría y ejemplifica cómo una idea desarrollada en la escuela puede convertirse en una solución innovadora.

Novedades para 2026

Este año, Eureka tendrá como sede de su etapa Nacional a la ciudad de Chiclayo en Lambayeque. Los estudiantes de la categoría E participarán presencialmente del 5 al 8 de noviembre, en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia “Perú con Ciencia y Eureka”, organizada por Concytec.

En el caso de Crea y Emprende, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria de la categoría B participarán presencialmente en la Expoferia de la etapa Nacional en Lima.

Las instituciones educativas con proyectos clasificados pueden realizar la inscripción para la etapa UGEL. Eureka recibirá inscripciones hasta el 4 de setiembre, y Crea y Emprende hasta el 9 de setiembre. Más información en www.gob.pe/eureka y www.gob.pe/creayemprende.