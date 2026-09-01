Padre de empresario secuestrado en Trujillo afirma que recurrió a contactos para conseguir su liberación

El padre del empresario aseguró que la familia no realizó ningún pago para conseguir su liberación y señaló que recurrió a sus contactos para encontrar una solución ante el secuestro.

Eleuterio Lara, padre del empresario minero Jenss Lara, aseguró que la familia no realizó ningún pago para conseguir su liberación y señaló que recurrió a sus contactos y amistades para encontrar una solución ante el secuestro.

Lara confirmó que la organización criminal 'Los Pulpos' estaría detrás del secuestro y que los delincuentes exigieron cinco millones de dólares por la liberación de su hijo. Según relató, se encontraba trabajando en la sierra cuando recibió la noticia del plagio, ocurrido durante la madrugada del domingo, por lo que viajó de emergencia a Trujillo.

El padre del empresario explicó que, ante la desesperación y el temor por la vida de su hijo, pidió ayuda a un amigo, quien colaboró en las gestiones para conseguir su liberación.

CUESTIONAN VERSIÓN DE RESCATE

Durante la entrevista, el hermano de Jenss Lara también intervino y cuestionó la versión de la Policía sobre el rescate. Aseguró que la institución no participó en la liberación y sostuvo que fue la familia la que realizó las gestiones.

El familiar expresó además su desconfianza hacia las declaraciones policiales y rechazó que la familia haya tenido conocimiento previo de lo que ocurriría. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del secuestro y la posterior liberación del empresario.