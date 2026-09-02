Hombre es asesinado a tiros dentro de camioneta frente a colegio en Chimbote

La víctima habría llegado al lugar para recoger a un familiar cuando fue sorprendida por los atacantes, quienes huyeron tras efectuar varios disparos.

Un hombre de 34 años, identificado como Alexander Manuel Alejos Vega, fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de una camioneta en el pueblo joven La Victoria, distrito de Chimbote, en Áncash.

De acuerdo con información de la Región Policial Áncash, el ataque se registró frente al colegio de educación inicial N.° 1546. Las primeras diligencias señalan que la víctima habría llegado al lugar para recoger a un familiar.

Alejos Vega permanecía en el asiento del conductor cuando fue sorprendido por dos sujetos desconocidos, quienes llegaron a bordo de un automóvil con lunas polarizadas y le dispararon a corta distancia para luego huir con rumbo desconocido.

POLICÍA ACORDONÓ LA ZONA

Luego del crimen, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron hasta la escena para acordonar el área y recoger evidencias que permitan esclarecer el asesinato.

Durante la verificación de los antecedentes del fallecido, las autoridades informaron que registraba antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos actos contra el pudor, conducción en estado de ebriedad, resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia familiar.

INVESTIGAN PRESUNTO AJUSTES DE CUENTAS

Por la modalidad del ataque y los antecedentes registrados por la víctima, la Policía viene manejando como una de las principales hipótesis que el asesinato podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.