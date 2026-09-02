Keiko Fujimori supervisa descolmatación del río Piura ante amenaza del Fenómeno El Niño

Las autoridades aceleran las labores de limpieza y ampliación del cauce del río Piura ante la amenaza de lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegará este miércoles 2 de septiembre a Piura para supervisar los trabajos de prevención ejecutados ante el riesgo de lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Su primera actividad será una visita al tramo del río Piura comprendido entre la presa Los Ejidos y el puente Bolognesi.

De acuerdo con la agenda oficial, la mandataria arribará al aeropuerto de Piura a las 9:00 de la mañana, donde su primera actividad será una visita al tramo del río Piura comprendido entre la presa Los Ejidos y el Puente Bolognesi.

PRESIDENTA SUPERVISARÁ TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN

Luego de la primera actividad, la agenda presidencial contempla una segunda supervisión, programada para las 10:10 a. m., de trabajos de descolmatación liderados por el Ministerio de Defensa, donde se permitirá verificar directamente el estado de las intervenciones y el avance de las labores de prevención.

Las autoridades buscan acelerar los trabajos en el cauce del río Piura ante la posibilidad de fuertes precipitaciones. La zona es considerada vulnerable frente a las lluvias y eventuales desbordes, por lo que las obras de limpieza y ampliación de la capacidad del cauce son parte de las acciones preventivas.

ENTREGARÁN MOTOBOMBAS Y EQUIPOS

Además, a las 11:25 a.m., la presidenta participará en la entrega de 20 motobombas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos equipos estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y acumulación de agua.

Finalmente, la jornada presidencial en Piura concluirá a las 12:10 p. m. con la entrega de implementos en una comisaría de Sullana.