Rastrea su iPhone robado con GPS y lo encuentra a la venta por S/2.100 en Huancayo

Operativo terminó con tres personas retenidas luego de que una mujer habría agredido a los agentes y un adolescente escapara con varios celulares.

Un joven logró recuperar su iPhone 16, reportado como robado horas antes, luego de rastrear su ubicación mediante el sistema GPS hasta un establecimiento ubicado en el pasaje Andaluz N.° 149, en Huancayo.

El robo se habría registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada, tras denunciar el robo en la comisaría de Huancayo en donde informó que el equipo se encontraba en el pasaje Andaluz.

Con esta información, agentes de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) acompañaron al denunciante hasta el establecimiento. Una vez allí, el joven reconoció su teléfono que era ofrecido a S/2.100, por lo que la Policía procedió a intervenir a las personas que se encontraban en el local.

DOS JÓVENES FUERON INTERVENIDOS

Durante la diligencia, los agentes intervinieron a Enyer Soto P. (18) y Jhon Campos C. (20), quienes son investigados por su presunta implicancia en el delito de receptación. El celular fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

El operativo se complicó cuando una mujer identificada como Luz Coronación, de 35 años, habría agredido a los policías, de acuerdo con el reporte policial. La intervención habría sido aprovechada por un adolescente para escapar por la parte posterior del establecimiento con una bolsa negra que contenía varios teléfonos celulares.

MUJER FUE DETENIDA

Luz Coronación fue retenida por la presunta comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad. Con su intervención, el operativo terminó con tres personas retenidas y la recuperación del iPhone 16 denunciado como robado.

La Policía busca determinar además si en el establecimiento se comercializaban otros teléfonos de procedencia ilícita. La responsabilidad penal de los intervenidos será establecida por las autoridades competentes, conforme avance la investigación.