Gobierno plantea subsidio al agua: usuarios con mayores ingresos financiarían a hogares vulnerables

El Gobierno plantea implementar un esquema integral de subsidios cruzados focalizados para los servicios de agua potable y saneamiento, mediante el cual los usuarios con mayores ingresos contribuirían a financiar parte de las tarifas y conexiones de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. La iniciativa forma parte del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo que propone modificar el Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aplica subsidios cruzados dentro de cada empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS). Sin embargo, el sistema enfrenta dificultades en localidades donde existe una alta concentración de población vulnerable y pocos usuarios con capacidad económica suficiente para financiar el beneficio. Frente a esta situación, la propuesta gubernamental busca que el mecanismo pueda operar entre consumidores de distintas empresas y regiones del país.

Usuarios con mayores ingresos aportarían a fondo nacional

De acuerdo con el planteamiento, los usuarios con mayor capacidad económica asumirían un recargo en sus recibos de agua, cuyos recursos serían destinados al Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS). Desde allí se financiaría parte del costo del servicio correspondiente a hogares vulnerables, permitiendo que el subsidio deje de depender exclusivamente de la composición socioeconómica de los usuarios de una determinada EPS.

El proyecto también busca que el subsidio no se limite al pago mensual del servicio. Las familias en pobreza o vulnerabilidad podrían recibir financiamiento total o parcial para acceder por primera vez a las redes de agua potable y alcantarillado. Según la exposición de motivos, una conexión de agua cuesta aproximadamente S/1.500, mientras que una instalación de alcantarillado puede alcanzar los S/2.500, lo que representa un desembolso conjunto cercano a S/4.000.

Cerca de 3 millones de personas podrían beneficiarse

La propuesta estima que alrededor de 3 millones de personas en zonas urbanas podrían convertirse en potenciales beneficiarios del nuevo subsidio al agua, principalmente en ciudades como Lima, Piura y Arequipa. La cifra incluye aproximadamente 408 mil personas en pobreza extrema, 1,1 millones en pobreza no extrema y cerca de 1,5 millones en condición de vulnerabilidad. El esquema también alcanzaría a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y nuevas habilitaciones urbanas con elevados costos de acceso a los servicios básicos.

El presidente de la Sunass, Mauro Gutiérrez, señaló que el regulador aplica subsidios cruzados desde hace aproximadamente una década, pero precisó que la entidad no participó en el diseño de la nueva propuesta del Ejecutivo. Asimismo, sostuvo que este tipo de mecanismos deberían mantenerse dentro de las competencias técnicas del organismo regulador debido a su impacto sobre las tarifas. Mientras el proyecto avanza como parte del pedido de facultades legislativas, la Sunass desarrolla paralelamente una mesa técnica para evaluar mejoras al actual esquema de subsidios cruzados.